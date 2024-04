Atalanta, le possibilità di De Ketelaere verso Cagliari...con un occhio al Liverpool!

un' ora fa



L'Atalanta giocherà contro il Cagliari domenica alle 18 in terra sarda, solo tre giorni prima di prendere un aereo per Liverpool, dove ad attenderla ci saranno oltre 15° in meno, dato che ieri ha perfino nevicato. Una differenza continua di temperature che la formazione di Gasperini ha già patito a Napoli con il primo caldo. Non solo, continui voli, viaggi, campi diversi dal Gewiss Stadium (dove in campionato ha raccolto 31 punti, mentre in trasferta 19), e per di più senza tanti tifosi vicini tra divieti di trasferta e obblighi di tessera.



Insomma, tra Napoli, Firenze, Cagliari e Liverpool, non è un poker facile per l'Atalanta e la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina al Franchi l'ha già dimostrato. Ora una gara importantissima per tenere il passo delle big verso la Champions: mister Gasperini però col Cagliri dovrà ancora fare a meno di Scalvini, ben sostituito da Hien. La sua speranza è di recuperare almeno De Ketelaere, con due 'però'. Ieri si è allenato ancora solo in parte in gruppo e poi la volontà è di non accelerare i tempi per forzare il recupero dato che il belga sarà molto più utile in terra inglese, per sognare le semifinali di Europa League. Miranchuk, che a Firenze è apparso spento, non è l'unica alternativa: c'è anche Tourè, l'acquisto più caro della storia nerazzurra, reduce da una doppietta con la sua nazionale.