Il campionato chiude i battenti. Con lo scudetto ormai da tempo assegnato all'Inter e la lotta europea a cui manca ancora qualche tassello, così come a quella salvezza, in serataè il primo match dellaclima di grande festa all’Unipol Domus, con i padroni di casa già matematicamente salvi e che sono pronti a salutare sir Claudioprossimo al ritiro. DI fronte la Viola di Vincenzo, agguerrita e alla ricerca degli ultimi due punti che le mancano, in attesa del recupero della sfida con l’Atalanta previsto per il 2 giugno, per la qualificazione europea, e soprattutto in vista della finale di Conference League, prevista per mercoledì ad Atene contro l'Olympiacos.

Cagliari-FiorentinaScuffet; Zappa, Mina, Obert, Augello; Deiola, Prati; Nandez, Viola, Luvumbo; Lapadula. All. RanieriTerracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Barak, Castrovilli; Belotti. All. ItalianoProntera di Bologna