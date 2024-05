Non sono stati mesi facili quelli diarrivato alla Fiorentina in prestito secco dalla Roma. Il Gallo, chiamato a sopperire l'assenza di gol da parte delle punte, ha trovato solamente due reti nel corso di questa stagione, sebbene dal punto di vista dell'impegno e dell'atteggiamento non abbia nulla da farsi imputare. Il suo obiettivo, però, è quello di far bene in queste ultimissime partite. Belotti ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Immagino l'atmosfera di una finale. L'importanza di quella partita, ti ritrovi ad un bivio, alzare la coppa o nulla. C'è tutta l'immagine di quella partita lì, ma allo stesso tempo sono molto fiducioso di me, e dei miei compagni."

"Se dovesse essere così va bene,per tutti i legni e i miracoli dei portieri che ci sono statiPer noi la gara è importante, e per tutto l'ambiente