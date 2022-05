Secondo quanto riportato da Radio Rossonera, il match tra Cagliari ed Inter, fissato per le ore 20.45 di domenica, potrebbe essere anticipato alle ore 15, così come tutte le altre gare delle squadre in lotta per la salvezza, con ad esempio Empoli-Salernitana che in quel caso verrebbe spostata da sabato a domenica ore 15. Tutto ciò a causa della richiesta presentata dalla Salernitana per quanto riguarda le ultime due giornate: domani, la decisione definitiva da parte dell'Assemblea di Lega.