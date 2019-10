Contro il Torino ha realizzato la quarta doppietta da inizio campionato, salendo a dodici reti complessive. La marcia di Ciro Immobile in cima alla classifica dei bomber di Serie A prosegue spedita, e anche in quota l'attaccante biancoceleste avanza nelle scommesse sul capocannoniere: sul tabellone l'offerta è passata da 2,50 a 2,00, e ora a insidiare Immobile c'è di nuovo Cristiano Ronaldo, a cui è bastato segnare il rigore contro il Genoa per salire a 4 reti e a passare da 7,50 a 4,50. Dietro il portoghese rimane in agguato anche Romelu Lukaku, a 7,50, mentre per Duvan Zapata si sale a 12,00.