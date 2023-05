Dal 2024 una gara a giornata della Serie A potrebbe essere trasmessa in chiaro. Lo prevede il nuovo bando stilato dalla Lega, e a confermarlo è anche Lorenzo Casini, numero uno di quest'ultima: "Non anticipo nulla, sono solo ipotesi. Il bando è una proposta che la Lega fa al mercato, quindi più diversificata è più si dà possibilità a emittenti di presentare offerte. Il dramma vero per le tv è la pirateria: la speranza è che la proposta di legge alla Camera venga approvata entro l'estate".



Casini è tornato anche sulla giustizia sportiva italiana, particolarmente al centro dell'attenzione in questi mesi: "Come Lega non commentiamo la giustizia sportiva ma sui tempi lo ha detto il Ministro Abodi: la giustizia sportiva nasce per essere più veloce. Alle Olimpiadi decidono in 24 ore. Che i tempi siano rapidi è l'essenza della giustizia sportiva. Rischio di falsare campionato? Vediamo cosa succederà, le conclusioni le tireremo quando la vicenda sarà chiusa".