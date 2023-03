Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto nel corso del Business of Football Summit organizzato a Londra dal Financial Times. Tra i tanti temi toccati, il nodo stadi di proprietà e la corsa al nuovo impianto di Inter e Milan: "Abbiamo provato a elaborare dossier su singoli aspetti e singoli impianti, per facilitare la costruzione degli stadi, identificare i problemi e portarli al Governo. Speriamo di velocizzare il processo. Siamo stati fortunati che il ministro dello Sport, Andrea Abodi, sia stato in passato il presidente del Credito Sportivo".



DIRITTI TV - "Ci aspettiamo di migliorare significativamente il guadagno dalla vendita dei diritti tv. Tanti proprietari di club americani in Italia? La varietà di proprietari è buona per il sistema. Hanno portato skills che non avevamo".



CALCIO E GIOVANI - "Non siamo noi che decidiamo le regole, ma credo sia giusto fare proposte per rendere interessante il calcio per giovani e nuove generazioni".



SUPERLEGA - "Dobbiamo capire le ragioni per cui è nata quell’idea. Sono molto curioso di conoscere la risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Se c’è un conflitto di interesse nell’Uefa, che è ente regolatore e allo stesso tempo gestore delle competizioni? Non ho una risposta".