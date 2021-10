Panchine particolarmente calde in questo inizio di Serie A. Dopo i primi addii di Semplici e Di Francesco, altri due tecnici del campionato italiano si giocano la permanenza in panchina; Fabrizio Castori della Salernitana e Thiago Motta dello Spezia. Per i betting analyst, nonostante il primo successo ottenuto nell’ultimo match casalingo prima della sosta contro il Genoa, l’allenatore dei campani, riporta agipronews, è il principale indiziato all’esonero, in quota a 1,20, davanti all’italo-brasiliano alla guida dei liguri, in forte calo dopo un inizio incoraggiante, proposto a 1,35. Bizzarro come il destino dei due tecnici sia appeso allo scontro diretto tra le due squadre che aprirà il turno dell’ottava giornata della Serie A, con una sconfitta che potrebbe essere decisiva per il futuro di uno dei due allenatori.