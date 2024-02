Serie A, che idee: salary cap, più extracomunitari, Coppa Italia mini, addio qualificazioni a Europei e Mondiali

La Serie A prova a cambiare il calcio italiano: "Se non ora, quando?". Come si legge su La Repubblica in edicola oggi, i club hanno preparato un documento di 25 pagine diviso in 12 articoli e 45 voci da definire lunedì in Lega, per poi presentare martedì al tavolo di riforma con la Figc.



1. La Serie A vuole più potere politico, avendo l'ultima parola su qualsiasi votazione del Consiglio Federale che la riguardi. In particolare sulle licenze per l'iscrizione al campionato, introducendo nuovi criteri infrastrutturali legati ai campi delle giovanili. Inoltre i club chiedono un rappresentante in più in consiglio come rappresentanza del femminile, diventato campionato professionistico.



2. I soldi della mutualità, cioè l'assistenza ai campionati inferiori, da legare all'impiego dei calciatori di proprietà dei club di Serie A nelle squadre di Serie C, da tagliare (con criteri più selettivi per l'iscrizione) come numero, riducendo così i club professionistici.



LEGGI GLI ALTRI 10 PUNTI NELLA GALLERY