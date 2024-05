Serie A, chi arriverebbe terza se Bologna, Juventus e Atalanta finissero a pari punti

13 minuti fa



Ultima giornata di Serie A in vista con ancora alcuni verdetti da decretare. Si gioca per la salvezza e per i piazzamenti in Europa, con la speranza per i club italiani che nella prossima Champions League siano 6 le nostre rappresentanti. Per far sì che ciò accada, serve che l'Atalanta vinca l'Europa League - è in finale con il Bayer Leverkusen - e che i nerazzurri arrivino quinti. A beneficiare di queste due situazioni, sarebbe la Roma.



LE COMBINAZIONI - A 90' dalla fine - 180 per l'Atalanta che deve recuperare una gara con la Fiorentina - la classifica recita: Bologna e Juve 68, Atalanta 66. La squadra di Gasperini deve giocare ancora contro Torino e, come detto, Fiorentina; quella di Montero con il Monza, quella di Motta in casa del Genoa. In caso di vittoria di Bologna e Juve nell'ultima giornata, l'Atalanta potrebbe superarle vincendo le sue due gare. Se invece Bologna e/o Juve pareggiassero e l'Atalanta raccogliesse una vittoria e una sconfitta nelle ultime sue due partite, allora si potrebbe avere un arrivo a pari punti a due o a tre squadre, a quota 69. Nel caso di arrivo a tre, l'Atalanta sarebbe quinta perché terza nella classifica avulsa con Bologna e Juventus. In caso di arrivo a pari punti a due tra Atalanta e Bologna, i bergamaschi sarebbero sempre quinti perché in svantaggio negli scontri diretti con gli emiliani. Infine, in caso di arrivo alla pari tra Atalanta e Juve, conterebbe la differenza reti generale, visto che gli scontri diretti tra le due sono in parità. Attualmente l'Atalanta è a +28 nella differenza reti mentre la Juve è a +21 quindi, in questo terzo caso, i bergamaschi strapperebbero la quarta piazza ai torinesi.