Calafiori all'Arsenal, la Roma chiede 8 milioni al Basilea: sarà battaglia legale

. Il difensore italiano è rientrato dalle vacanze e si appresta a diventare perun nuovo membro della difesa dei Gunners lasciando a titolo definitivo ilPer completare questa cessione, tuttavia, ci sono ancorae per cui il club inglese è soltanto spettatore interessato. Di mezzo, infatti, ci sono ancorae, in particolare, le ormai celebriE se quella con il club emiliano deve solo essere definita a livello burocratico, ripercorrendo all'indietro i trasferimenti del classe 2002, riemerge però anchee su quei dettagli tanto si deve ancora stabilire.

Partendo dal discorso aperto col Bologna, oggi c'è stato un contatto diretto fra dirigenti rossoblù e quelli svizzeri per definire non tanto l'eventuale sconto (chiesto e che non ci sarà) sulla percentuale sulladella cessione di Calafiori all'Arsenal, bensì sulle modalità con cui il Bologna dovrà pagare i 22,5 milioni di euro di parte fissa (più bonus) nelle casse del Basilea. L'accordo è vicinissimo e il club di Arteta in Inghilterra sta già programmando le visite mediche.

E allora la Roma cosa c'entra? Come detto bisogna tornare indietro nel tempo eall'epoca il difensore italiano (ai tempi solo terzino) proprio dai giallorossi. In quell'accordo da circa. Percentuale che il Basilea ha già versato alla Roma in una cifra poco superiore agli 1,5 milioni di euro nel momento in cui fu ceduto al Bologna la scorsa estate per 4 milioni.Secondo la Roma, tuttavia, in quella cessione la percentuale sulla futura rivendita che oggi il Basilea sta incassando dal Bologna tramite l'Arsenal rappresenterebbe un'ulteriore voce di incasso per Calafiori e, di conseguenza, su questa cifra il club svizzero. La famiglia Friedkin, infatti, sostiene che questa clausola rappresenti soltanto un dilazionamento dell'incasso e quindi rientri esattamente in quella percentuale sulla rivendita concessa al Basilea ai tempi della prima cessione.

Il Basilea dal canto suo ritiene chiuso il discorso Calafiori con la Roma con il pagamento versato la scorsa estate. Quanto ottenuto con l'addio in direzione Londra rappresenta oggi un'operazione slegata da quella della passata estate e, di conseguenza nulla deve essere dovuto ai giallorossi. La sensazione finale, riporta La Gazzetta dello Sport, è cheCon l'Arsenal, e il suo nuovo difensore, spettatori da lontano.