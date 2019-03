Ultimo in classifica e con 14 punti di scarto dalla zona salvezza, il Chievo Verona è quasi spacciato, ma di sicuro non rassegnato. Perlomeno a sentire le parole di Sergio Pellissier, la bandiera dei gialloblu che vuole una vittoria nell’anticipo di domani contro il Cagliari, in acque molto più tranquille al contrario dei padroni di casa. I precedenti sono dalla parte del Chievo, riferisce Agipronews, dato che il Cagliari non ha mai vinto al Bentegodi con i gialloblu. Gli analisti Microgame tengono in conto questo trend e danno un leggero favore alla squadra di Mimmo Di Carlo, proposta a 2,75 per il successo, che sarebbe tra l’altro il secondo in campionato. Si sale invece a 3,00 per il pareggio e a 2,80 per il blitz dei sardi, il cui bilancio fuori casa, quest’anno, è pressoché deficitario: 10 ko, 3 pari e una sola vittoria. Chievo e Cagliari, inoltre, sono accomunate da una scarsa propensione al gol. I gialloblu, con 21 reti, sono il peggior attacco della Serie A, la squadra di Maran risponde con 25 marcature in 28 gare. Un incontro da Under, quindi con meno di tre gol complessivi, vale 1,58.