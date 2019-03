Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A torna in campo e lo fa in questo venerdì con l'anticipo della 29esima giornata: alle 20.30 Chievo e Cagliari si affrontano in un match importante per la corsa salvezza.



STATISTICHE E PRECEDENTI - I padroni di casa sono ultimi in classifica a 11 punti e vogliono provare a regalare la seconda gioia interna ai propri tifosi: un solo successo al Bentegodi in questa stagione (unico in generale nel campionato 2018/19), cinque pareggi e otto sconfitte. Il bilancio con il Cagliari, in questo senso, è favorevole: sei successi nelle ultime otto sfide in Serie A (nessun pareggio, due vittorie per i sardi), clivensi mai battuti al Bentegodi dai rossoblù. Non è l'unico tabù da sfatare per il Cagliari: nelle cinque partite di questo campinoato giocate senza Leonardo Pavoletti (assente per squalifica), la squadra di Maran non ha mai vinto (quattro sconfitte e un pareggio). Con una vittoria il Cagliari si porterebbe momentaneamente a +9 sul Bologna terz'ultimo.



Fischio d'inizio alle 20.30, su Calciomercato.com la diretta di Chievo-Cagliari.



FORMAZIONI UFFICIALI



Chievo: Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini.



Cagliari: Cragno; Cacciatorie, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Thereau..