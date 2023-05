Tre vittorie per Milano, un pareggio: è questo il bilancio del quadruplo confronto tra il capoluogo meneghino e Roma nell'arco di una settimana in Serie A. La Lazio ha perso 3-1 contro l'Inter e 2-0 oggi contro il Milan, la Roma ha fatto 1-1 contro i rossoneri e si è arresa 0-2 nel confronto odierno con i nerazzurri. Pioli e Inzaghi si avvicinano quindi alla Juventus (agganciata momentaneamente da Lautaro e compagni), impegnata domani sul campo dell'Atalanta nell'ultimo dei tre scontri diretti previsti in questo weekend.



OCCASIONE JUVE - Bianconeri che, a loro volta, hanno una ghiotta chance di sorpassare nuovamente la Lazio, ferma a un punto di vantaggio con una partita in più. Battendo l'Atalanta, gli uomini di Allegri andrebbero a +2 sulla terza. I bergamaschi, invece, vorrebbero staccare la Roma e tenere il passo del Milan. Di seguito la classifica aggiornata e il calendario delle sei squadre coinvolte (in maiuscolo le partite in casa)



LAZIO – LECCE, Udinese, CREMONESE, Empoli

JUVE – Atalanta, CREMONESE, Empoli, MILAN, Udinese

INTER – SASSUOLO, Napoli, ATALANTA, Torino

ATALANTA – JUVE, Salernitana, VERONA, Inter, MONZA

MILAN – Spezia, SAMPDORIA, Juve, VERONA

ROMA – Bologna, SALERNITANA, Fiorentina, SPEZIA



LA CLASSIFICA AGGIORNATA



Lazio 64

Juve 63 (una partita in meno)

Inter 63

Milan 61

Atalanta 58 (una partita in meno)

Roma 58