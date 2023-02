Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ripartendo dal suo approdo in grigiorosso: "Ho incontrato tutti i ragazzi perché li conoscevo come giocatori e poco come uomini. Prima di tutto devi conoscere le persone".



E sulla Coppa Italia: "Ci siamo presi una gran bella soddisfazione, ma abbiamo tante altre difficoltà da superare. Non abbiamo il tempo di gioire troppo. Per noi sono tutte gare secche. In campionato sarà difficilissimo ma non abbiamo alternativa. Un secondo dopo la fine della partita contro la Roma pensavo già all'impegno di domani contro il Lecce. Volevamo fare bella figura ma adesso inizia un'altra storia".