Tre soli punti dalla vetta, una serie positiva che parte dalla scorsa stagione e che, considerando anche lo 0-0 di Verona ottenuto sul campo, mette in fila 15 partite, con 11 vittorie e 4 pareggi: la Roma di Fonseca, in vertiginosa ascesa, sta andando oltre le aspettative, modificando giudizi e previsioni. Anche quelle dei bookmaker, che stanno tagliando a ritmi serrati la quota scudetto dei giallorossi. Una progressione che si vede bene nelle valutazioni degli analisti, che soltanto tre settimane davano la Roma lontanissima dalle favorite, a 51. Quota scesa a 46, riferisce Agipronews, dopo il 3-3 di San Siro con il Milan e ridotta a 36 dopo la vittoria interna con la Fiorentina. Ora, all’indomani del successo di Marassi, un taglio ancora più drastico: il trionfo finale della Roma è un’ipotesi che vale 17 volte la scommessa. Ancora distanti, comunque, le candidate principali al tricolore: la Juventus è a 2,85, l’Inter a 3,55, il Napoli è sceso a 5,75, il Milan a 6,25. La Roma segue l’Atalanta, data a 9,00. Un ulteriore “sforbiciata” alla quota giallorossa si avrebbe di sicuro se il ricorso in discussione oggi sulla gara del Bentegodi dovesse ridare a Fonseca il punto perso a tavolino.