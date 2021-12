Non riesce a trovare continuità in campionato la nuova Lazio di Maurizio Sarri che, dopo la convincente vittoria esterna contro la Sampdoria, incappa in una nuova sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite, contro il Sassuolo. Attualmente i biancocelesti occupano la nona posizione in classifica a undici punti dal quarto posto occupato dal Napoli. Secondo gli esperti un piazzamento tra le prime quattro a fine stagione vale 7,50 volte la posta, quota che sale addirittura a 9 per i betting analyst di Sisal Matchpoint. L'obiettivo di inizio stagione, ossia quello di un ritorno in Champions League, per i biancocelesti, nonostante sia passata appena metà stagione, sembra già essere sfumato. Le quote, infatti, vedono i biancocelesti dietro a tutte le altre: l'accesso del Milan, ad esempio, alla prossima Champions League si trova a 1,20, mentre il Napoli vale 1,30 per Snai e 1,33 per Sisal Matchpoint. Favoriti rispetto alla squadra di Sarri anche la Juventus di Massimiliano Allegri che si gioca a 2,75 e 3 su Snai, così come la Roma offerta a 5 da entrambi i bookie.