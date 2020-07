È salito a 30 gol con la doppietta realizzata alla Lazio e, con quattro giornate ancora da disputare, Cristiano Ronaldo può ancora puntare al record di reti in una sola stagione di Serie A. La caccia è aperta anche sulle lavagne dei betting analyst, dove il traguardo delle 37 marcature - una in più delle 36 firmate da Gonzalo Higuain nel 2015/2016 - è all’orizzonte, per quanto impegnativo. Sul tabellone, come riferisce Agipronews, il nuovo primato firmato CR7 si gioca a 10,00 e insieme a lui è in corsa anche Ciro Immobile, anche lui a 30 come il portoghese. Per il centravanti della Lazio, però, il cammino è molto più in salita, a 25 volte la posta.