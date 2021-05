LE PROBABILI FORMAZIONI

Prosegue il programma dellae dopo gli anticipi del sabato gli altri sei incontri in questa domenica. Si partecon il lunch match tra, con i rossblù a caccia dei punti della tranquillità e i neroverdi che possono accorciare sulla Lazio.tre partite: scontro diretto per la salvezza tra, con ildi scena aper tentare l'allungo. Allo stesso orario l'va aper riprendersi il secondo posto.Si proseguecon lache prova a lasciarsi alle spalle lo United e ospita all'Olimpico ilInfine,, il big match di giornata:, vero e proprio spareggio per la Champions League.(12.30, Dazn e Dazn1 canale 209 Sky): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Pandev.: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Raspadori.(15.00, Sky Sport 253): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.(15.00, Dazn e Dazn1 canale 209 Sky): Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna.: Sirigu; Buongiorno, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.(15.00, Sky Sport 202 e 252): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.: Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.(18.00, Sky Sport 202, 251): Fuzato; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.: Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Cigarini, Benali, Reca; Messias; Ounas, Simy.(20.45, Sky Sport 201, 202, 251): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Rnoaldo.: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic.