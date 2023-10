La pausa per le nazionali si conclude e il calcio dei club torna a prendersi la scena. Torna la Serie A, con la 9ª giornata che prenderà il via sabato 21 ottobre alle 15 con la sfida tra Hellas Verona e Napoli.



Chi cerca il rilancio, chi cerca conferme e chi ha bisogno di fare risultato anche in vista degli imminenti impegni europei tra Champions, Europa e Conference League. E tanti giocatori da valutare.



Dalla Juve al Milan, avversari in un match cruciale per la lotta scudetto, a Inter, Roma e Lazio, diversi i calciatori infortunati che provano a tornare a disposizione dei rispettivi allenatori: qualcuno può farcela, qualcun altro è certo di dover rinviare il rientro, altri ancora sono in dubbio.



