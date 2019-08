Più di un miliardo speso sul mercato, stadi pieni per vedere i nuovi acquisti e... nuovi acquisti puntualmente seduti in panchina. Matthijs de Ligt costato 75 milioni di euro, Nicolò Barella secondo più caro della storia dell'Inter, Lozano quello più caro del Napoli targato De Laurentiis. Eppure, tutti fuori.



Comes scrive il Corriere della Sera, sono stati utilizzati meno di 300 milioni spesi sul mercato, vuol dire che più di 800 sono stati a guardare seduti, tra le "riserve". Juve, Milan, Atalanta e Torino uguali alla scorsa stagione, la Roma ha messo in campo solo Pau Lopez, la Lazio solo Lazzarri, il Napoli Manolas e Di Lorenzo. Mercato ricco, mercato in panchina.