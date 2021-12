La Serie A si è schierata al fianco della Salernitana, chiedendo una deroga sulla cessione del club (al momento prevista non oltre il 31 dicembre) che permetta al club campano di terminare la stagione. Questa la posizione della Lega, deciderà il Consiglio Federale del 21 dicembre. Ma come cambierebbe la classifica qualora non dovesse essere ammessa la proroga, in caso cioè di esclusione della Salernitana dal campionato?





Il comma 3 dell'articolo 53 delle Noif, le norme organizzative della Federcalcio, spiega che "tutte le gare disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa". Insomma, i punti conquistati contro la Salernitana verrebbero cancellati e le partite totali per ogni squadra diverrebbero 36 (e non, come inizialmente previsto, 38). Come se la Salernitana non avesse mai partecipato al campionato. A beneficiarne sarebbero soprattutto le quattro squadre che non hanno battuto i granata: Cagliari e Verona (hanno pareggiato, perderebbero un solo punto contro i tre degli altri) e Genoa e Venezia (hanno perso, i loro punti resterebbero invariati). Cambierebbe anche il calendario: ci sarebbe ogni settimana un riposo 'obbligato' per una squadra di A​.





Nel dettaglio la possibile nuova classifica:



Inter 40 punti (una partita in più)

Milan 36

Atalanta 34

Napoli 33

Fiorentina 27

Roma 25

Juventus 25

Empoli 23

Lazio 22

Verona 22

Bologna 21

Sassuolo 20

Torino 19

Udinese 17 (una partita in più)

Venezia 16

Sampdoria 15

Genoa 10

Spezia 9

Cagliari 9



Qui invece la classifica attuale:



Inter 40 punti

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Roma 28

Juventus 28

Empoli 26

Lazio 25

Bologna 24

Verona 23

Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18

Udinese 17

Venezia 16

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8