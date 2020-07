Una giornata importante per il futuro del calcio italiano. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha invitato lunedì i colleghi dei 20 club di Serie A al Ritz di Roma per un pranzo di lavoro, nel quale illustrerà il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato.. Un passaggio che per la Lega prevede anche l’ingresso con quote inferiori al 15% di un private equity che investa nel prodotto e che allo stesso tempo rinnovi la governance della A. Un’idea che non è molto diversa da quella di De Laurentiis: ma il numero uno del Napoli - scrive La Gazzetta dello Sport - vorrebbe realizzare il progetto senza nuovi partner.Inter, Milan e Roma ci saranno, non la Juve, impegnata in serata con la Lazio.A giugno il Consiglio di Stato ha reintrodotto il divieto di esclusività sul web fino al 2022 per Sky, per questoA questo punto troverebbero spazio Dazn, Amazon Prime, Tim Vision e altri over-the-top che potrebbero aderire al bando 2021-2024, atteso tra settembre e novembre. Sempre, nel frattempo, che il bando non si trasformi in una formalitàin cui dovrebbero confluire i diritti tv per i prossimi 10 anni.Dal Pino ha invitato 7 fondi,L'ingresso di un fondo nel capitale della newco pone il problema della titolarità dei diritti ufficialmente in capo non alla Lega, ma ai club di Serie A che variano ogni anno per via delle promozioni/retrocessioni. Dall'altro alcuni presidenti sarebbero restii a perdere il controllo sulla media company e sui relativi ricavi. Ecco perchè, secondo Milano Finanza, tutti i fondi si starebbero orientando verso il finanziamento esterno di una società (o di un canale) che resterebbe controllato al 100% dalla Lega.