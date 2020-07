La Serie A deve ancora concludere l’attuale stagione ma già impazza il mercato tra calciatori e allenatori per la prossima annata. Qualche giorno fa è apparsa la notizia secondo cui Daniele De Rossi, il quale non ha mai nascosto la propria ambizione di sedersi in panchina dopo il suo addio al calcio, sarebbe la prima scelta per guidare la Fiorentina nel 2021. I bookmaker però, come riporta Agipronews, vedono in Marco Giampaolo il favorito numero 1 per diventare il nuovo allenatore della Viola: i betting analyst lo danno infatti a 4,00. L’ex capitano della Roma però, sebbene non abbia alcuna esperienza, è un candidato molto credibile, con una quota di 4,50.