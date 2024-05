Serie A, De Siervo: 'Contemporaneità per la salvezza? Non si può giocare tutti insieme'

è intervenuto a margine degli eventi legati alla, che si disputerà domani sera allo stadio Olimpico di Roma. Il match vedrà protagoniste, nel replay della finale che è già andata in scena nel 2021.Tra i temi affrontati, anche: "La cosa è già stata chiarita nei giorni scorsi, credo che sia un fatto totalmente superato. I protagonisti hanno potuto spiegare per bene quel fraintendimento. Siamo una Lega unita, lo siamo sempre stati".

Sulla nuova authority per il calcio italiano: "Le posizioni sono state espresse bene dal presidente all’uscita dall’incontro con il ministro Abodi. Mi sembra che quella situazione, per come era stata rappresentata, verrà sostanzialmente cambiata e mitigata in una logica più di confronto. Ritengo che dal confronto possa solo nascere un percorso condiviso, quello che la Serie A si è auspicata sin dall’inizio".Questa è una norma superata negli anni. Ricorderete che le partite che si giocavano in contemporanea negli ultimi turni erano in passato quattro giornate, poi tre, poi due poi una. Questo è un fatto semplicemente fisiologico, non si può giocare tutti insieme. Si è cercato nell’arco di un campionato di rispettare una serie di avvicendamenti, non ci vedo nulla di strano. E’ una classica e fisiologica discussione che avviene ogni anno. Cambiano le squadre, ma questa cosa non cambia".