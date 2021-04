Un piazzamento entro il quarto posto e la Coppa Italia. Sono questi gli obiettivi rimasti alla Juventus fino a fine stagione e le prossime due gare di campionato potrebbero anche essere decisive, sia per il club bianconero sia per il futuro di Pirlo. L’atmosfera con cui i campioni d'Italia si apprestano a giocare il derby con il Torino, domani nel turno pre-pasquale del campionato, non è delle migliori. I bookmaker però guardano anche la classifica dei granata e puntano dritti alla vittoria della Juventus data a 1,53. Con il Toro al 17° posto, con sole 4 partite vinte, 12 sconfitte e 50 gol subiti, anche gli scommettitori virano decisi sul «2» bianconero, opzionato nel 63% dei casi. Solo il 15% delle giocate confluisce sul Toro. La difesa di Pirlo, che nelle ultime 6 gare (Champions compresa) ha incassato in media un gol a partita, non dà più grande affidamento, ecco perché la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno è data a quota modesta, 1,68. Belotti è il marcatore più probabile per il Toro, a 2,65. Per i bianconeri in testa Ronaldo a 1,60. Nove giorni per ipotecare il titolo: l’Inter prima in classifica vuole conquistare tutti e 9 i punti a disposizione nelle prossime tre gare di serie A, a cominciare da domani in casa del Bologna. Passeggiata sul velluto per i quotisti di Planetwin365 che hanno assegnato la quota di 1,44 alla vittoria degli uomini di Conte. I 65 gol segnati dai nerazzurri, 10 nelle ultime 5 partite, orientano la sfida sull'Over, dato a 1,53. Lukaku è il primo candidato al gol: a 1,70 è offerta la possibilità che vada in rete, a 3,75 che sia il primo della partita a farlo. Match piuttosto equilibrato a Marassi, tra Genoa e Fiorentina. I viola partono con due punti in meno in classifica e hanno vissuto due settimane difficili dopo l’addio di Prandelli e il ritorno di Iachini in panchina. Eppure per i bookmaker sono avanti nel pronostico, a 2,55 contro il 3,19 dei padroni di casa. Nonostante anche il rendimento recente delle due squadre dica Genoa: due sconfitte nelle ultime 5 gare per i grifoni, 3 per la Fiorentina. La tendenza pro-viola si conferma comunque anche nelle scelte degli scommettitori: il 30% punta sul Genoa, il 37% sulla Fiorentina. Pareggio per il 33%.