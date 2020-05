che saràCalciomercato.com ha effettuato un bilancio di quello che dovrebbe succedere in Lega: un calendario che prende forma, secondo le prime indiscrezioniDate in arrivo dunque, conla, che riaprirà l ostilità, vedrà con tutta probabilità la disputa della prima semifinale,e la seconda,un'inversione d’ordine chiesta dai nerazzurri, che dovranno disputare anche uno deiIn seguito verrà varato il calendario del campionato, recuperi esclusi: l’idea è che si giochidata in cui il campionato dovrebbe finire. Qualche incastro comincia a trapelare, con gli occhi puntati sullache potrebbe essere quella decisiva per l’assegnazione del titolo, che dovrebbe essere iNon ci saranno partite in diurna nel primo fine settimana di gare, quello dei recuperi, e nemmeno nelvenerdì 12 giugno: Napoli-Intersabato 13 giugno: Juventus-Milanmercoledì 17 giugno:sabato 20 giugno: Torino-Parma e Verona-Cagliaridomenica 21 giugno: Inter-Sampdoria e Atalanta-SassuoloAtalanta-LazioBologna-JuventusFiorentina-BresciaGenoa-ParmaInter-SassuoloLecce-MilanRoma-SampdoriaSpal-CagliariTorino-UdineseVerona-NapoliBrescia-GenoaCagliari-TorinoJuventus-LecceLazio-FiorentinaMilan-RomaNapoli-SpalParma-InterSampdoria-BolognaSassuolo-VeronaUdinese-AtalantaAtalanta-NapoliBologna-CagliariFiorentina-SassuoloGenoa-JuventusInter-BresciaLecce-SampdoriaRoma-UdineseSpal-MilanTorino-LazioVerona-ParmaBrescia-VeronaCagliari-AtalantaInter-BolognaJuventus-TorinoLazio-MilanNapoli-RomaParma-FiorentinaSampdoria-SpalSassuolo-LecceUdinese-GenoaAtalanta-SampdoriaBologna-SassuoloFiorentina-CagliariGenoa-NapoliLecce-LazioMilan-JuventusRoma-ParmaSpal-UdineseTorino-BresciaVerona-InterBrescia-RomaCagliari-LecceFiorentina-VeronaGenoa-SpalInter-TorinoJuventus-AtalantaLazio-SassuoloNapoli-MilanParma-BolognaUdinese-SampdoriaAtalanta-BresciaBologna-NapoliLecce-FiorentinaMilan-ParmaRoma-VeronaSampdoria-CagliariSassuolo-JuventusSpal-InterTorino-GenoaUdinese-LazioBrescia-SpalCagliari-SassuoloFiorentina-TorinoGenoa-LecceJuventus-LazioMilan-BolognaNapoli-UdineseParma-SampdoriaRoma-InterVerona-AtalantaAtalanta-BolognaInter-FiorentinaLazio-CagliariLecce-BresciaParma-NapoliSampdoria-GenoaSassuolo-MilanSpal-RomaTorino-VeronaUdinese-JuventusBologna-LecceBrescia-ParmaCagliari-UdineseGenoa-InterJuventus-SampdoriaMilan-AtalantaNapoli-SassuoloRoma-FiorentinaSpal-TorinoVerona-LazioCagliari-JuventusFiorentina-BolognaInter-NapoliLazio-BresciaParma-AtalantaSampdoria-MilanSassuolo-GenoaTorino-RomaUdinese-LecceVerona-SpalAtalanta-InterBologna TorinoBrescia-SampdoriaGenoa-VeronaJuventus-RomaLecce-ParmaMilan-CagliariNapoli-LazioSassuolo-UdineseSpal-Fiorentina​@AleDigio89