Secondo quanto riferisce La Repubblica, nella giornata di domani è previsto un vertice tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e i rappresentanti del governo per affrontare il tema della riapertura degli stadi. In occasione della call andata in scena ieri tra il numero uno federale e il Sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, è stata paventata la disponibilità a ridurre ad 80 cm il distanziamento tra i tifosi ammessi allo stadio.