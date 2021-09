Dopo la sconfitta di Verona, la Roma deve tornare a vincere per mantenere alte le proprie ambizioni. Missione decisamente possibile, nel match infrasettimanale con l'Udinese, in programma domani sera all'Olimpico: i betting analyst danno a bassa quota, 1,52, i tre punti giallorossi a spese dei friulani, che dopo un ottimo inizio di stagione sono affondati nel match interno con il Napoli, chiuso con un eloquente 0-4. Poche le chance per la squadra di Gotti: il «2» vale 6,30 e anche il pari appare complicato, a 4,50. Gli ospiti possono però impensierire una difesa giallorossa fin qui non impeccabile, con il Goal che prevale a 1,68, mentre il No Goal si attesta a 2,12. Match che si prospetta divertente e non avaro di reti: Over in quota a 1,60, mentre appare difficile una partita da Under, che si gioca a 2,35. Per quanto riguarda il risultato esatto, non c'è un'opzione prevalente: sono ben tre i risultati in quota a 8,00, a cominciare dalle vittorie per 2-1 o 2-0 della Roma, assieme a un pari per 1-1. A 8,50, invece, l'1-0 capitolino.