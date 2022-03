Il passo falso a Torino costa un'altra posizione in classifica all'Inter, ora terza alle spalle di Milan e Napoli e sempre più in bilico anche nelle valutazioni dei bookmaker. All'indomani del flop con i granata, la corsa allo scudetto si riapre ufficialmente anche in quota, dove il titolo ai nerazzurri sale sopra quota 2,00. Si tratta dell'offerta più alta su Inzaghi e i suoi da inizio dicembre, con il Milan che ora è a ridosso: in particolare, l'Inter si gioca a 2,10 con i rossoneri a 3,00, e la forbice è ancora più ridotta, con i campioni in carica a 2,15 e Pioli a 2,75. Un rialzo costante dell'offerta iniziato dopo il ko nel derby di inizio febbraio; appena una settimana prima, invece, i nerazzurri avevano raggiunto la quota minima da inizio stagione, su 888 un 1,19 che almeno in tabellone sembrava aver blindato i giochi per il campionato. Oltre al Milan, in agguato rimane anche il Napoli, secondo in classifica e in avanzamento da 5,00 a 4,25, mentre la Juve continua la sua risalita ed è ora a 7 volte la posta.