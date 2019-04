La Juventus sente già in tasca l'ottavo scudetto consecutivo, a +18 dal Napoli a otto giornate dalla fine del campionato. I bianconeri possono festeggiare il tricolore addirittura domenica sera, scrivendo l'ennesimo primato di queste ultime e incredibili stagioni. Alla squadra di Massimiliano Allegri, però, non appartiene il record del tridente più prolifico in questa edizione della Serie A. Anzi, vuoi per il turnover, per le tante opzioni a disposizione e per la scarsa vena di chi ha accompagnato Cristiano Ronaldo in attacco, i bianconeri sono fuori dal podio:



5- Milan (28): Piatek (20), Suso (5), Cutrone (3)

4- Juventus (31): Ronaldo (19), Mandzukic (8), Dybala (4)

3- Sampdoria (34): Quagliarella (21), Defrel (8), Caprari (5)

2- Napoli (34): Milik (16), Mertens (10), Insigne (8)

1- Atalanta (37): Zapata (20), Ilicic (11), Gomez (6)