Al Castellani ha vinto solo una delle quattro trasferte più recenti, ma le tre vittorie consecutive della Lazio sull’Empoli danno la spinta ai biancocelesti per la partita di domenica. La vittoria sul Frosinone ha rinfrancato la squadra di Inzaghi, che incrocerà per la prima volta Aurelio Andreazzoli dopo la finale di Coppa Italia vinta nel 2013. Un’altra vittoria contro il tecnico toscano è offerta a 1,75 dai match analyst di Microgame; il colpo da tre punti dell’Empoli pagherebbe 4,50, mentre il pareggio (che manca dal 2007) pagherebbe 3,85. Solo due le reti messe a segno finora dai biancocelesti, mentre sono tre quelle degli azzurri: nonostante questo, il betting office punta deciso sull’Over (almeno tre gol complessivi), favorito a 1,63 contro il 2,20 dell’Under. Ciro Immobile occupa come sempre il primo posto nella lista sui possibili marcatori: un’altra rete dopo quella realizzata al Napoli vale 1,98, mentre un altro colpo di Luis Alberto è 3,05. Tra i toscani spicca invece Ciccio Caputo a 4,15.