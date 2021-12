, è uno dei due posticipi della, ultimo turno d'andata, e mette di fronte due squadre con umori opposti. I toscani di Andreazzoli sono la rivelazione di questa prima parte di campionato e arrivano da cinque risultati utili consecutivi e 12 punti conquistati nelle ultime sette giornate. I rossoneri di Pioli, invece, sono secondi in classifica a pari punti con il Napoli dopo la sconfitta interna proprio con gli azzurri e i soli 8 punti conquistati nelle ultime sette giornate.- Il bilancio recente sorride al Milan, che ha perso solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro l'Empoli (nell'aprile del 2017): completano 4 vittorie e 4 pareggi. In generale, nelle ultime 30 sfide di Serie A contro squadre lombarde, l'Empoli ha vinto solo due volte: oltre a quella precedente citata, contro l'Atalanta nel 2018 (completano 9 vittorie e 19 sconfitte). Il Milan si affida anche alla cabala: ha vinto le ultime tre partite di campionato giocate di mercoledì, con punteggio complessivo di 12-0; l'ultima sconfitta di mercoledì è arrivata in trasferta contro la Lazio nel febbraio del 2012, da allora 8 successi e 6 pareggi. L'Empoli cerca la terza vittoria casalinga consecutiva, non accade dal dicembre 2018, e il sesto risultato utile consecutivo che manca da marzo 2015 (furono 8 in quell'occasione).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud.​