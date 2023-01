Inizia oggi il girone di ritorno per, due squadre in un ottimo momento e capaci nelle ultime settimane di prestazioni importanti. Separate da un solo pUnto in classifica, si trovano in questo momento rispettivamente in decima e ottava posizione, ma con una partita in meno rispetto al Bologna nono.Il Torino in Coppa Italia contro il Milan, l’Empoli in campionato contro l’Inter, entrambe in questo primo mese del 2023 sono riuscite a togliersi enormi soddisfazioni battendo una delle due squadre di Milano, trovando continuità di gioco e di risultati. Dopo ,’exploit in Coppa Italia, il Toro diha ritrovato contro la Fiorentina una vittoria che mancava dal 9 novembre. Un giorno prima era arrivata l’ultima sconfitta dei toscani guidati da(contro il Napoli), che non hanno ancora perso in questo 2023. L’apice è stato raggiunto la scorsa settimana con la vittoria a San Siro decisa dal gioiellino di casa TommasoPrima di lui, e di Asllani, un altro centrocampista italiano si era ritagliato uno spazio importante ad Empoli: Samuele, le cui prestazioni, in 21 presenze, avevano fatto innamorare proprio il Torino di Juric. È lui il grande ex della partita. Non è un ex invece Ciccio, che oggi cerca la diciottesima rete in Serie A con la maglia dell’Empoli, che gli permetterebbe di raggiungere Toto’ di Natale al quinto posto all time fra i toscani.(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti(3-5-2): Milinkovic-Savic, Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Seck. Allenatore: Ivan Juric