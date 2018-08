È la sorpresa più lieta dopo due giornate di campionato. Con sei punti già conquistati, la Spal è a punteggio pieno in classifica, in compagnia di grandi come Juventus e Napoli, con l'ulteriore merito di essere l'unica squadra a non aver ancora subìto gol. La partenza da favola di Semplici e i suoi ha aperto nuove prospettive anche sulle lavagne dei bookmaker: la corsa salvezza, per esempio, è un obiettivo che ora vale 1,25 contro il 3,50 della retrocessione. Soprattutto, però, si apre uno spiraglio per sognare in grande, visto che sul tabellone Sisal Matchpoint si punta addirittura alla qualificazione in Europa, un piccolo miracolo da 50 volte la posta.