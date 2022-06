Sono state ufficializzate le date della stagione sportiva 2022/23 per la Divisione femminile del nostro calcio. La Serie A partirà sabato 27 agosto, mentre la Serie B e il Campionato Primavera domenica 18 settembre. Grosse novità per il format.



NOVITÀ - La Serie A avrà dieci squadre e un campionato diviso in due fasi. La prima prevede gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Nella seconda, le prime cinque accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di campione d'Italia e l'accesso alla Champions League (prima e seconda), le ultime 5 si affronteranno in una poule salvezza. In questo gruppo l'ultima retrocede in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno. In totale, le giornate passano da 22 a 28.