Dopo la vittoria in Serie A femminile dellaai danni delper 5-2 nel segno di Andreae Paulinedell’ultimo turno le bianconere si confermano sempre più capoliste indiscusse. I punti di vantaggio sulle prime inseguitricisono otto. Per il 2021 la Serie A femminile è terminata, si prenderà con la prima giornata del girone d’andata il 16 gennaio. Sempre più infiammata laper il secondo posto che vale il turno preliminare diLa prima pretendente per un posto in Europa è ildi Giampieroche ha attualmente. Stesso risultato ottenuto al termine del girone di andata la scorsa stagione. Qualche rinforzo in più però per inseguire il posto Champions, su tutte spiccano in attacco Sofiae Lanae in difesa Tamar. La scorsa stagione le neroverdi hanno chiuso il campionato a quota 50 punti e in terza posizione. La lotta per l’Europa potrebbe decidersi l’ultima giornata quando il Sassuolo affronterà l’Con tre lunghezze in meno rispetto alle neroverdi l’Inter allenato da Ritaè in crescita costante ed ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big. Come dimostra il pareggio contro ilnell’ultima giornata. L’Inter può contare su una rosa giovane e sull’esperienza della sua allenatrice che è reduce da quattro vittorie consecutive in campionato con la Juventus. Gli innesti fatti in estate si sono rivelati decisivi: Tatianae AjaraNchout su tutte. In corsa per il posto Champions c’è anche la, attuale detentrice della Coppa Italia e che domenica ha vinto il primo derby della Capitale per 3-2 con la rete decisiva di Benedetta Glionna.La Roma allenata da Alessandroè a pari punti con il(25). Le giallorosse sono campionesse in carica in Coppa Italia avendo sconfitto la scorsa stagione la Juventus in semifinale. Il calendario potrebbe rivelarsi a favore delle ragazze di Alessandro Spugna che nelle ultime due giornate affronteranno, due avversarie alla loro portata. Lo scorso anno hanno concluso il campionato con 37 punti e il posto Champions è andato al Milan.Il Milan in questa stagione non sembra essere lo stesso della scorsa stagione. Gli innesti in estate non sembrano rispettare le aspettative: la prestazione di Lauracontro la Juventus oppure l’esclusione a sorpresa dell’esperta Vero. Non bastano le sei rete messe a segno da Valentina. Attualmente le rossonere occupano ilServirà un grande girone di ritorno per provare ad essere di nuovo la seconda forza del campionato ed agguantare il posto in Women’s Champions League.