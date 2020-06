re vittorie nelle ultime quattro partite di campionato giocate prima del lockdown. Il Genoa targato Davide Nicola ripartirà a caccia della salvezza nel ritorno in campo in programma domani contro il Parma e anche se i precedenti non sorridono ai rossoblù - che hanno perso i tre incroci più recenti contro gli avversari - gli analisti contano sulle maggiori motivazioni dei padroni di casa: la vittoria del Genoa si gioca quindi a 2,25, contro il 3,35 del «2», alla pari con il pareggio. Per due volte nei tre precedenti giocati da ottobre 2018 a oggi è arrivato l'Over: un'altra partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 2,00, anche se in quota è in leggero vantaggio l'Under, dato a 1,81. Per i betting anayst ci sono comunque buone possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, vista l'offerta sul Goal a 1,75 (No Goal a 2,02. Quota calda per un rigore assegnato durante l'incontro: il penalty, indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato, pagherebbe 2,70.