Il match clou della giornata si gioca al Franchi tra Fiorentina e Inter, la viola vanta una striscia di risultati utili che dura da 6 turni e si è portata in scia ad Atalanta e Lazio, i nerazzurri invece hanno consolidato il terzo posto con la seconda vittoria di fila ottenuta contro la Sampdoria. La gara è molto equilibrata, di poco avanti la squadra di Spalletti a 2,60, il successo dei toscani è a 2,80, il pareggio è a 3,25. In bilico anche le puntate, il 33% crede nel successo della Fiorentina, il 31% in quello dell’Inter. Icardi ancora grande assente, per i gol i nerazzurri si affidano a Lautaro Martinez: la rete dell’argentino è offerta a 3,00 mentre per la sua doppietta si arriva a 15,00. Nella Fiorentina la rete di Chiesa, mai a segno con l’Inter, è a 3,60. La squadra di Pioli fa divertire e con l’Inter è sempre stato il festival del gol: l’Over 2,50 è a 1,90.