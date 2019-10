Il pronostico è in bilico per gli analisti, ma per gli scommettitori è la Fiorentina ad avere migliori possibilità contro la Lazio. Per il posticipo di domenica sera il tabellone prevede grandissimo equilibrio tra le due squadre: i viola, imbattuti da inizio settembre, la spuntano di un soffio, a quota 2,45, mentre i biancocelesti (a secco di vittorie da quasi un mese) inseguono a 2,85. A Montella e i suoi arriva però l'appoggio delle giocate: nel 51% dei casi gli scommettitori hanno scelto l'«1», contro il 39% finito sul «2». L'ultimo scontro diretto, lo scorso marzo, si è chiuso sull'1-1: un altro pareggio pagherebbe 3,55 e ha raccolto preferenze pari al 10% del totale. Emozionanti gli ultimi quattro incontri al Franchi, tutti finiti in Over e Goal: stavolta una partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 1,72, mentre la possibilità di entrambe le squadre a segno si gioca a 1,56. Sul tabellone del risultato esatto spicca invece il 2-1 a 9,00, mentre lo stesso risultato a favore dei biancocelesti è a 10,00. ​La rete biancoceleste è a 1.22, e il candidato numero uno è Immobile, che vuole allungare il suo score di capocannoniere: il suo gol vale 2.75. Per la difesa laziale invece, il pericolo si chiama Ribery, marcatore a 3.50.