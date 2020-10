La terza giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra Fiorentina e Sampdoria. I viola sono stati protagonisti di un buon inizio di campionato, malgrado la sconfitta nel finale rimediata contro l’Inter. Ne sono consapevoli anche i betting analyst che considerano la squadra di Giuseppe Iachini la grande favorita. La vittoria dei padroni di casa infatti è offerta a 1,70. Espugnare l’Artemio Franchi di Firenze sarà quasi un’impresa per Claudio Ranieri, con i bookmaker che quotano l’ipotesi a 4,65. Piuttosto improbabile anche il pareggio, fissato in lavagna a 3,90, complice il fatto che i blucerchiati sono ancora a quota zero punti con due sconfitte nelle prime due giornate. Ricorso storico: il primo incontro tra Fiorentina e Sampdoria avvenne il 23 febbraio 1947 e terminò 2-1 a favore dei viola (gol di Suppi e Badiali). Lo stesso risultato è pagato 8 volte la posta.