Dusan Vlahovic nonostante il digiuno di Verona nell’ultima del girone di andata mantiene saldo la vetta della classifica capocannonieri con tre gol di vantaggio su Ciro Immobile. Nella prima del 2022 in casa contro l’Udinese, il bomber viola può allungare sul capitano laziale sfruttando l’effetto “Artemio Franchi” stadio in cui segna da sei gare consecutive. Per gli esperti una nuova rete del centravanti serbo si gioca a 1,85 con la doppietta che sale a 4,48. Dall’altra parte mister Cioffi punta su una delle rivelazioni del campionato, il centravanti Beto, giunto a quota 7 gol nella stagione d’esordio. Un nuovo timbro del portoghese vale 3,50 volte la posta mentre una marcatura doppia su è proposta a 17,50-