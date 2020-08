Cvc, Advent e Fsi pronti a unire le forze nell'impegno per la Serie A. Il Sole 24 Ore e Ansa svelano il piano dei tre fondi in trattativa con la Lega Serie A: creare un consorzio per presentare entro martedì un'offerta vincolante per diventare azionista di minoranza (10-15%) della media company che la Lega di A costituirà per gestire i diritti tv e commerciali. E non solo, perché nel mirino ci sono anche gli stadi.



Una parte del capitale investito infatti, si legge, sarebbe destinata alla creazione di fondo utile a spingere club e amministrazioni a realizzare o rinnovare gli impianti. I tre fondi credono che la Serie A abbia margini di ricavi inesplorati e vuole intervenire per adeguare lo sviluppo commerciale al potenziale domestico ed estero della Lega: l'obiettivo della cordata è di convincere i club e finalizzare l'accordo a settembre, per intercettare i diritti tv per il prossimo triennio. ​La prima assemblea di Lega a riguardo è prevista per il 2 settembre. Oltre ai fondi già citati, in corsa per una quota di minoranza anche Bain, mentre altri tre fondi (Apollo, Fortress e Blackston) sono interessati solo al ruolo di finanziatori.