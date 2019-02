Frosinone contro Lazio di lunedì sera nella 22ª giornata della Serie A. In campionato i gialloblu sono reduci da una vittoria e i biancocelesti da due ko di fila. Ma la squadra di Inzaghi, come riferisce Agipronews, ha dalla sua il morale altissimo dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia nonché i precedenti con la squadra di Longo: due vittorie e un pareggio e nessuna rete subita. Sul tabellone Microgame la Lazio vola bassa a 1,50, contro il 4,50 sul pareggio e il 7,00 per la prima affermazione del Frosinone. Gli analisti si sbilanciano verso una gara da Over (con almeno tre reti complessive), data a 1,68 soprattutto considerando che il Frosinone ha la peggior difesa del campionato, con 42 reti incassate.