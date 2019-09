Una sola vittoria per il Genoa nelle ultime sette partite giocate contro l'Atalanta e per i rossoblù quote in salita anche per il nuovo "rendez vous", in programma domenica a ora di pranzo. Turno impegnativo secondo gli analisti per Andreazzoli e i suoi, il cui «1» è offerto a un corposo 3,40. Dalla parte del Genoa c'è comunque l'ultimo precedente al Ferraris (il 3-1 conquistato a dicembre 2018), un buon avvio di campionato con il pareggio in casa della Roma e la vittoria con la Fiorentina, ma soprattutto l'imminente debutto in Champions League dell'Atalanta. Nonostante la potenziale "distrazione", comunque, la squadra di Gasperini è favorita a 2,05, mentre il pareggio (arrivato l'ultima volta nel 2015) pagherebbe 3,85. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione all'insegna dei gol: nelle prime due giornate i rossoblù ne hanno realizzati cinque e incassati quattro, i bergamaschi sono a cinque sia nel conto delle reti segnate che in quelle subite. Numeri che in tabellone spingono a 1,58 l'offerta sull'Over 2,5 (la scommessa su almeno tre marcature complessive), peraltro sempre centrato nei sette scontri diretti più recenti. In discesa anche la strada per il Goal (entrambe le squadre a segno), a 1,50.