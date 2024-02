Genoa-Atalanta LIVE dalle 18. Le formazioni ufficiali: Retegui dal 1', Gasperini si affida a Scamacca e De Ketelaere

Sfida delle ore per la 24ª giornata di Serie A che va in scena dallo Stadio Marassi di Genova. Il Genoa di Alberto Gilardino ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, all’ennesimo ritorno in una piazza che ha portato sino ai palcoscenici dell’Europa League. Rossoblù che si trovano in una tranquilla posizione di classifica, ma che, con una vittoria, possono avvicinarsi alla lotta per la Conference League. Di contro, gli orobici hanno un’occasione unica per blindare il 4° posto, vista la sconfitta interna della Roma contro l’Inter.



GENOA (3-5-1-1) – Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Malinovskyi, Strootman, Frendrup; Gudmundsson; Retegui. Al. Gilardino



ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All: Gasperini