Inter 72 (33 partite disputate)

Milan 71 (33)

Napoli 67 (34)

Juventus 63 (33)

Roma 58 (34)

Lazio 56 (33)

Fiorentina 56 (33)

Atalanta 54 (33)

Hellas Verona 49 (34)

Sassuolo 46 (33)

Torino 43 (33)

Udinese 40 (33)

Bologna 39 (33)

Empoli 37 (34)

Spezia 33 (34)

Sampdoria 30 (34)

Cagliari 29 (34)

Salernitana 25 (33)

Genoa 23 (34)

Venezia 22 (33)

Laprosegue con uno scontro cruciale per la lotta salvezza,si affrontano. Rischia di essere una sfida da dentro o fuori per il Grifone di Blessin, dopo le tre sconfitte consecutive contro Verona, Lazio e Milan è ultimo a 22 punti come il Venezia ed è a -6 dai sardi di Mazzarri, reduci dalla vittoria con il Sassuolo che ha fermato la striscia di cinque sconfitte di fila.- Il Genoa ha vinto in tutte le ultime quattro sfide con il Cagliari in Serie A (e in tre di queste non ha subito gol). Nelle ultime sei partite interne di campionato contro il Cagliari, il Genoa ha raccolto cinque vittorie e un pareggio: l'ultimo successo sardo al Ferraris contro il Grifone risale al 19 aprile 2014.Questa laaggiornata di Serie A dopo le prime cinque gare del 34° turno:Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vazquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Amiri, Galdames; Ekuban.: Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.