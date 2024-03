Ritorna la Serie A, dopo le due settimane di sosta riservate alle Nazionali. In seguito al risultato di Napoli-Atalanta,, nella cornice dello stadio Luigi Ferraris di Genova,Obiettivi diversi per le due formazioni con i liguri che vogliono proseguire il loro ottimo percorso da neopromossa (tra le migliori in tutta Europa), mentre i ciociari sono precipitati in piena zona retrocessione, a un solo punto, però, dall’Empoli quartultimo.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. GilardinoROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco