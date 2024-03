Genoa-Frosinone: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Un anno fa, di questi tempi,si affrontavano per il primato in Serie B. Oggi, oltre alla categoria, ad essere cambiati sono anche gli obiettivi di due formazioni che hanno condotto stagioni differenti. Se i giallazzurri hanno necessità impellente di fare punti e togliersi dal terz'ultimo posto in classifica, i rossoblù, al contrario, sanno che con una vittoria sui ciociari archivierebbe qualsiasi ulteriore discorso relativo alla retrocessione.Antitetico anche il morale delle due squadre. Gilardino arriva alla sfida con molti suoi uomini ringalluzziti dalle prove con le rispettive nazionali.hanno trovato sei gol in due con Italia e Islanda,ha strappato con l'Ucraina il pass per Euro 2024,ha debuttato con il Belgio eè tornato in campo con il Suriname dopo due mesi di assenza. La truppa Di Francesco, al contrario, sta attraversando il periodo peggiore della stagione, con sei sconfitte incassate negli ultimi otto turni e una classifica che ora fa paura.

• Partita: Genoa-Frosinone• Data: sabato 30 marzo 2024• Orario: 15.00• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZN- Link di affiliazione- Genoa-Frosinone sarà visibilein streaming live e on demand, oppure al canale 214 di Sky Sport per chi ha l'abbonamento DAZN- La telecronaca sarà affidata a Luca Farina.Problemi in attacco per Gilardino che quasi certamente dovrà fare a meno degli acciaccati Ekuban e Vitinha. In difesa, invece, recuperano sia Bani che Vasquez, mentre sull'out di sinistra è ancora in dubbio Martin. Di Francesco ha preannunciato novità tattica e potrebbe proporre la difesa a 4. Rispetto a prima della sosta recuperano Lusardi e Bonifazi e forse anche capitan Mazzitelli. Difficile invece un rientro di Oyono mentre Gelli è da valutare. Ancora fuori Harroui, Marchizza e l'ex di turno Giuseppe Caso, quest'ultimo escluso per vicende extracampo ("dovete chiedere alla società").

Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. GilardinoTurati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Barrenechea, Brescianini, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Seck. All. Di Francesco.A dirigere l'incontro sarà il fischietto di Macerata Juan Luca Sacchi, coaudivato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Paolo Laudato di Taranto. Come quarto uomo è stato designato Daniele Perenzoni di Rovereto, mentre la squadra Var sarà composta da Maurizio Mariani di Aprilia e da Marzio Serra di Torino.