Le quote dicono Lazio, ma per gli scommettitori la sfida tra biancocelesti e Genoa potrebbe riservare sorprese. Dopo il ko in Europa League, la squadra di Inzaghi arriverà a Marassi con un pesante bilancio anche sul fronte infortuni: gli ultimi, rimediati da Luis Alberto, Bastos e Parolo, si aggiungono a quelli di Milinkovic Savic e Immobile, ancora in forse per domenica pomeriggio. Dunque, nonostante il «2» avanti a 2,30 su 888sport.it, il 35% delle giocate è finito sull'«1» (3,30), poco lontano dal 40% totalizzato dalla Lazio; per il terzo pareggio consecutivo dei rossoblù (3,30) le preferenze si sono fermate al 25%. Decisamente movimentati i precedenti tra le due squadre, visto che i sei incontri più recenti sono tutti finiti in Goal e Over. Un'altra partita con entrambe le squadre a segno è favorita anche stavolta, a 1,65, per almeno tre reti complessive si sale a 1,89. La scorsa stagione la sfida a Marassi terminò 2-3 per i biancocelesti, punteggio ora dato a 23,00; lo stesso risultato a favore del Genoa pagherebbe invece 26,00.